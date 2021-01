Hat Olivia Wilde ihren Ex mit Harry Styles betrogen?

Kaum hatte das neue Jahr begonnen, leuchtete schon ein neues Traumpaar am Promi-Himmel: Musiker Harry Styles (26) und Schauspielerin Olivia Wilde (36). Wenige Tage nach ihrem Liebes-Outing werden sie nun jedoch schon vom Drama heimgesucht. So soll Olivia zu Beginn ihrer Romanze mit Harry noch mit Schauspielkollege Jason Sudeikis (45) zusammen gewesen sein, wie The Sun behauptet.

Das Ex-Paar war sieben Jahre lang verlobt und hat zwei gemeinsame Kinder, Otis Alexander (6) und Daisy Josephine (4). Vergangenen November gaben die beiden ihre Trennung bekannt – was den Zeitpunkt angeht, gibt es jedoch offenbar Uneinigkeiten. Während Olivia angibt, dass sie sich Anfang letzten Jahres getrennt hatten, sagen anonyme Quellen, die Jason nahestehen, dass die beiden Schauspielstars im November durchaus noch ein Paar waren.

«Es ist ein ziemliches Durcheinander und was tatsächlich passiert ist, sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt», so eine Quelle gegenüber The Sun. Schon im Oktober soll Jason angeblich Verdacht geschöpft haben, dass Olivia und Harry sich nahe stehen. So ist ihm aufgefallen, dass die zwei über Textnachrichten flirten.

« Er ist wie vor den Kopf gestoßen »

Wann sich die US-Amerikanerin und der Brite erstmals kennengelernt haben, ist unklar. Spätestens im Oktober, am Set des Psychothrillers «Don’t Worry Darling», dürften sie jedoch engere Bekanntschaft gemacht haben. Harry ist in der Hauptrolle zu sehen, Olivia spielt ebenfalls mit und führt Regie. Glaubt man den Gerüchten, soll sich die Romanze am Set entwickelt haben.

Laut The Sun sei Jason dennoch entschlossen dazu, die Mutter seiner Kinder zurückzugewinnen. «Er ist wie vor den Kopf gestoßen. Seiner Ansicht nach waren sie damals noch zusammen, aber offensichtlich erzählt sie eine ganz andere Geschichte, die er nicht versteht», so eine Jason nahestehende Quelle gegenüber dem Magazin.

«Er ist untröstlich, aber trotz allem würde er gerne ihre Beziehung retten und mit Olivia zusammenbleiben. Er hofft, dass dies bloß ein vorübergehendes Hindernis und nicht das Ende ist», so die anonyme Quelle weiter.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)