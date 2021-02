Wer hat Archies Geburtsurkunde geändert?

Der Auslöser

Vor einigen Tagen hat «The Sun» berichtet, dass Herzogin Meghan (39) einen Monat nach der Geburt von Söhnchen Archie (1) im Mai 2019 «heimlich» ihren beiden Vornamen Rachel und Meghan aus der Geburtsurkunde des Kleinen entfernen ließ. Somit steht dort seither nur noch «Her Royal Highness the Duchess of Sussex», also «Ihre Königliche Hoheit die Herzogin von Sussex».

Das Boulevardblatt spekulierte dabei, dass Meghan die Änderung vorgenommen hat, um sich von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) zu distanzieren, zu denen sie und Prinz Harry angeblich ein angespanntes Verhältnis haben. So verwende Kate, wie Meghan ganz zu Beginn, in den Geburtsurkunden ihrer Kinder ebenfalls zusätzlich zum Royaltitel ihre beiden Vornamen.

Das wütende Statement

Einen Tag nach den News ließ Meghan durch ihr Medienteam ein Statement veröffentlichen, in dem behauptet wird, dass die Änderung des Namens weder von Meghan noch von Harry ausgegangen, sondern vom Palast «diktiert» worden sei.

Auffällig ist dabei der scharfe Ton. So steht weiter im Statement geschrieben: «Zu sehen, dass diese britische Boulevardzeitung und ihre Fasnacht von sogenannten Experten beschlossen haben, dies auf trügerische Weise wie eine kalkulierte Familienschmähung aussehen zu lassen, wäre lächerlich, wenn es nicht so beleidigend wäre. Es passiert gerade viel auf der Welt – fokussieren wir uns lieber darauf, statt Clickbait-Artikel zu verfassen.»

Das Gegenargument

Statt dem Klatsch ein Ende zu setzten, hat das Statement von Meghans Presseteam jedoch nur mehr Öl ins Feuer gegossen, wie es scheint. So äußerten sich mittlerweile eine Reihe von weiteren Insider*innen zum Thema.

Eine dem Palast nahestehende Quelle etwa sagte gegenüber «Daily Mail», dass die Änderung nicht von der Queen oder ihrem Team, sondern von Meghan und Harrys Angestellten ausgegangen sei: «Das Dokument wurde vom ehemaligen Büro des Herzogs und der Herzogin von Sussex geändert, um die Konsistenz des Namens und des Titels der Herzogin mit anderen privaten Dokumenten zu gewährleisten.»

Eine weitere Quelle von «The Telegraph» hält es ebenfalls für unwahrscheinlich, dass die Änderung vom Palast vorgeschrieben wurde: «Das sind zivile Dokumente, dafür gibt es kein royales Protokoll». Auch übte sie Kritik an Meghans Statement, es habe mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Das Wort «diktiert» sei zudem unglücklich gewählt.

Also, wer wars?

Das wissen wir tatsächlich immer noch nicht. Sicher ist aber, dass die britischen Medien und deren Quellen noch mehr zum Thema zu sagen haben. Wir bleiben dran.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)