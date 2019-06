Celine Dion stoppt Show, weil Fan aufs Klo muss

Der Caesars Palace war mehr als nur ausverkauft am Samstag. Es war das Ende einer Ära: Celine Dion sang ihre letzte Show nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten.

Die 51-jährige Diva hatte eine Überraschung für die Fans geplant. Sie präsentierte ihren neuen Song Flying on My Own, eine echte Power-Ballade à la Dion (siehe unten). Sie erinnerte auch an ihren verstorbenen Ehemann René Angélil mit dem sie von 1994 bis 2016 verheiratet war. Dazu holte sie ihre drei Söhne René-Charles, Eddy und Nelson auf die Bühne.

Celine und ihre Kinder erinnern an René Angélil

Die Fans zahlten teils astronomische Preise für die Tickets am Samstag. Das war auch Celine selbst bewusst – und sorgte für den lustigsten Moment der bombastischen Abschiedsshow.

Fan muss aufs Klo, Celine und 4.300 Leute warten auf ihn

Als ein Gast aufs Klo musste, unterbrach Celine das Konzert. «Wir haben alle auf dich gewartet! 4.300 Leute haben auf dich gewartet! Lass dir jetzt ruhig Zeit», witzelte sie als der Fan zurückkam. «Er ist pleite. Zwei Tickets, um die letzte Show zu sehen, natürlich ist er pleite. Natürlich werde ich auf dich warten, Baby, bis du zurückkommst.» Die Hand, so scherzte sie weiter, wolle sie ihm nach dem Klogang aber lieber nicht geben. Sie tat es dann aber doch, immerhin stand der Zuschauer anbetend genau vor ihr.

Celine wartet auf den Fan, der aufs Klo muss:

Celine Dions neuer Song Flying On My Own:

