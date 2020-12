Miley Cyrus kommentiert wie wild auf Tiktok

Superstar Miley Cyrus hat schon länger ein Tiktok-Profil, das lag allerdings lange brach. In den letzten zwei Wochen treibt sich die Sängerin aber wieder auffällig oft auf der Kurzvideo-Plattform rum. Wobei die 28-Jährige nicht etwa wegen ausgeflippter Kurzvideos auffällt, sondern wegen ihrer Kommentare. Miley pflegt auf dem sozialen Netzwerk den Austausch mit ihren Fans derzeit, nun ja, recht intensiv.

So finden sich Kommentare, die die Sängerin höchstpersönlich verfasst hat, unter etlichen Beiträgen ihrer Fans. Miley rät etwa einer Userin, ihre Tochter «California» zu nennen, einer anderen hilft sie bei einer Tattoo-Entscheidung, und auch Styling-Tipps teilt Miley großzügig. In einem ihrer Comments bittet die «Wrecking Ball»-Sängerin gleich indirekt um ein Date: Ein Fan wollte von Miley wissen, was sie sich als Nächstes tätowieren solle, worauf Miley antwortete: «Wie wäre es mit der Zeit und dem Ort unseres ersten Dates?»

Mileys neu gefundene Tiktok-Leidenschaft blieb nicht lange ein Geheimnis. Derzeit versehen Tausende Fans ihre Videos mit: «Wenn Miley Cyrus dies kommentiert, werde ich ___ tun.» Und Miley macht natürlich mit.

Ein Best-of von Mileys Kommentaren

Die neugierige Miley will von dieser Userin sogar den Namen ihres Crush wissen.

Hier ist ein ganz verrückter Tattoo-Vorschlag der Sängerin.

Diese zwei Verliebten lassen Miley entscheiden, ob sie heiraten sollen. Die Sängerin hofft nur, dass ihre Ehe besser ausgeht als ihre eigene. Miley war mit Schauspieler Liam Hemsworth (30) sieben Monate verheiratet, bevor sich das Paar trennte.

Dieser User soll laut Miley einen extra kurzen Rock anziehen, um seinen Vater zu verärgern.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)