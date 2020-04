Justin Biebers Haus geht im Netz viral

«Command & Conquer», «Starcraft» oder «Earth 2150»... in vielen der sogenannten Echtzeit-Strategiespielen der späten 1990er Jahre ging es darum in einer fernen Zukunft eine futuristische Militärbasis aufzubauen und dann mit cleveren Strategien die feindlichen Streitkräfte zu besiegen.

Futuristisch sieht auch Justin Biebers Haus in Beverly Hills, Kalifornien aus und das hat die Generation der Millenials, die mit besagten Echtzeit-Strategiespielen aufgewachsen ist, nun scheinbar für sich entdeckt. Auf Twitter gehen zahlreiche Fotomontagen viral, die beweisen, dass Biebers Haus eindeutig besser in eine «Command & Conquer»-Militärbasis passen würde, als nach in die Sonne Kaliforniens.

Auch in die Familien-Simulation «The Sims» findet sich die Glaskonstruktion harmonisch ein und wer schon immer eine futuristische Attraktion in seinem Vergnügungspark haben wollte, sollte sich Biebers Bleibe im Achterbahn-Klassiker «Rollercoaster Tycoon» anschauen.

How about heavily modded Sims 1 house pic.twitter.com/ElujOdESvD — Mic (@micnax_) April 6, 2020

Fest steht: Das Internet liebt das Haus des kanadischen Pop-Stars. Was dieser von den Fotomontagen der Echtzeit-Strategen von einst hält, ist nicht bekannt.

(dm/L'essentiel)