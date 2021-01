Luxemburger Kicker schießt scharf gegen Sam

Vor Kurzem hatten Kate Merlan («Sommerhaus der Stars») und ihr Freund Jakub Jarecki (FC Berdenia Berbourg) in einem TV-Interview erzählt, dass sie sich ein Kind wünschten. Nicht unbedingt sofort, aber wenn es passiert, soll es so sein – die beiden verzichten auf Verhütung, wie sie berichteten.

Apropos Kind, war da nicht mal was? Stimmt, bei «Kampf der Realitystars» waren TV-Sternchen Kate und Sam Dylan ein Herz und eine Seele. So sehr sogar, dass die 33-Jährige dem ehemaligen «Prince Charming»-Kandidaten eine Leihmutterschaft anbot. Doch von langer Dauer war die enge Freundschaft der beiden wohl nicht: Sam, der in der aktuellen Dschungelshow auf RTL zu sehen ist, plauderte dort nämlich aus dem Nähkästchen – Er und sein Partner Rafi Rachek («Die Bachelorette») hätten inzwischen eine mögliche Leihmutter gefunden. Von Kate war da allerdings keine Rede.

Stattdessen erzählte er, dass er an die künftige Leihmutter seines Kindes bestimmte Ansprüche habe, so beispielsweise eine gute Bildung. Ein Seitenhieb gegen Kate? So zumindest haben es nicht nur viele Zuschauer verstanden, sondern auch Kates Freund. Der 25-Jährige ergriff sofort Partei und attackierte Sam wütend in seiner Insta-Story.

Instagram Story/jakubjarecki11

Sams Freund Rafi ist dafür bekannt, gerne mal auszuteilen. Trotzdem gab es auf Social Media bisher aber weder von ihm noch von Sam eine Reaktion.

