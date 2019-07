Olivia Jones eröffnet Karaoke-​​Bar für Pornos

Artikel per Mail weiterempfehlen

Von der weltberühmten Reeperbahn ist eine Person nicht wegzudenken: Olivia Jones. Die Travestiekünstlerin lebt und arbeitet auf dem Kiez – und beweist im Hamburger Rotlichtviertel regelmäßig einen guten Geschäftssinn.

Nach der Schlager-Bar (Olivia Jones Bar), einem Show-Club mit Travestie- und Comedy-Acts (Olivias Show Club), einem Burlesque-Club (The Bunny Burlesque) und Deutschlands ersten Menstrip-Club, zu dem nur Frauen Zutritt haben (Olivias wilde Jungs), hat die 49-Jährige am Montag nun ein neues und fünftes Lokal an der Großen Freiheit feierlich eröffnet: Die Porno-Karaoke-Bar.

Melodien stöhnen

In dem Club bietet Jones die Möglichkeit, alte Pornofilme aus den 70er und 80er Jahren neu zu synchronisieren und zu verstöhnen. Außerdem wird Melodienraten angeboten, bei dem DJ Lex Dildo bekannte Songs nachstöhnt, deren Titel das Publikum dann erraten muss.

«Ein Spaß für die ganze Familie», scherzt Olivia Jonas gegenüber Bild.de. Einlass ist allerdings erst ab 18 Jahren – eh klar! «Die Bar passt zur Retro-Sehnsucht. Für junge Leute ist das ein großer Spaß, für Ältere eine Zeitreise für untenrum», sagte die Gastgeberin bei der Eröffnung laut Welt.de.

