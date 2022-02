Melanie Müller fährt mit Neuem in Urlaub

Obwohl sie noch in einer schmutzigen Scheidungsschlacht mit Mike Blümer (55) steckt, strahlt Melanie Müller bis über beide Ohren. Der Grund: Sie ist frisch verliebt. Viel verrät sie noch nicht über den neuen Mann in ihrem Leben, den sie bereits seit Jahren kennen soll. Schon Anfang Jahr deutete sie im RTL-Interview an, empfänglich für eine neue Liebe zu sein.

Das Paar genoss erst kürzlich zusammen Ferien – und genau das soll Melanies Ex-Mann gerade sauer aufstoßen. Denn: Die 33-Jährige nahm die gemeinsamen Kinder Mia (4) und Matty (2) nicht mit, sondern ließ sie stattdessen alleine in Deutschland in der Obhut einer Nanny. Für Mike ein absolutes No-Go.

«Nimmt mir alles»

«Jetzt bin ich auf einmal die Rabenmama», sagt Melanie im Gespräch mit dem TV-Sender. «Jedes Kind ist nachts im Bett und ich feier natürlich mit meinen Fans und verdiene damit unser Geld. Das nimmt er mir jetzt alles», ergänzt sie und bezieht sich dabei auf den andauernden öffentlichen Rosenkrieg mit Blümer.

2014 heirateten Müller und der Musikproduzent und bekamen zwei Kinder. Das Familienglück zerbrach jedoch, als im November 2021 Knutschfotos von Melanie mit einem anderen Mann auftauchten. Die Sängerin stritt die Fremdgehgerüchte zwar ab, gab aber zu, dass sie sich nur mehr gestritten haben. Zu Silvester schoss sie dann ihren Ehering mit einer Rakete in die Luft, gefolgt von der Entfernung des Liebestattoos für ihren baldigen Ex-Ehemann vor laufenden RTL-Kameras.

