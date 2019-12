Kim Kardashian hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es während ihrer beiden Schwangerschaften zu starken Komplikationen kam. Wie ernst die Lage insbesondere nach ihrer zweiten Geburt war, erzählt die 39-Jährige nun jedoch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit.

«Ich litt bei beiden Schwangerschaften unter Präeklampsie. Das bedeutet, dass die Organe beginnen, zu versagen», erklärt Kim in einem Insta-Video, mit dem sie für ihre eigene Modemarke Skims wirbt. Der einzige Weg, das Organversagen zu verhindern, sei die Einleitung der Geburt gewesen, so Kim weiter.

Innere Schäden durch 5 OPs behoben

Rückblickend findet sie: «Meine Geburten waren absolut furchtbar.» Nachdem ihr Sohn Saint (4) im Jahr 2015 zur Welt kam, habe sie sich gar fünf Operationen unterziehen müssen. «Die wurden innerhalb von eineinhalb Jahren durchgeführt, um alle Schäden in meinem Inneren in Ordnung zu bringen.»

Kim habe ihre Ärzte danach gefragt, ob sie aus medizinischer Sicht nach North (6) und Saint überhaupt noch einmal schwanger werden dürfe. «Sie erklärten mir, dass sie mir aufgrund der Erkrankung keinen meiner eingefrorenen Embryos mehr einsetzen werden.»

«Es hat sich alles gelohnt»

Das Ehepaar Kardashian-West ist in den vergangenen Jahren offen damit umgegangen, dass dies der Grund dafür ist, wieso ihre beiden jüngsten Kinder Chicago (1) und Psalm (7 Monate) von Leihmüttern ausgetragen wurden. «Ich bin so dankbar für meine Kinder. Egal, wie sie in unsere Familie gekommen sind», so Kim im Video.

Und betont, dass sie die Schmerzen für ihre Kinder jederzeit wieder auf sich nehmen würde, obwohl ihre Schwangerschaften alles andere als angenehm verlaufen sind. «Es hat sich alles gelohnt.»

(L'essentiel/anh)