Helene könnte Web-​​Kampagne ein Gesicht geben

Die Welt steht seit knapp einem Jahr fast still. Ein Lockdown nach dem anderen wird verkündet, immer wieder neue Maßnahmen gesetzt. Nun ist die Impfung in greifbarer Nähe und sorgt für einen Hoffnungsschimmer, der uns alle wieder zur Normalität zurückführen soll. Das Problem: Die Skepsis in der Bevölkerung ist groß.

Das wissen auch die Mediziner, wie Professorin Christiane Woopen in der ZDF-Show «Maybrit Illner» erklärt hat. In der Sendung diskutierte sie gemeinsam mit Politiker Karl Lauterbach, dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit und dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans über eine mögliche Lösung.

Helene als Kampagnen-Gesicht?

Woopen brachte dann ein bildhaftes Beispiel dafür, wie man die Impfbereitschaft steigern könnte. «Bei dem erblichen Brust- und Eierstockkrebs haben sich Tausende Onkologen jahrelang den Mund fusselig geredet», meinte sie. «Und dann schreibt Angelina Jolie einen Beitrag, und die ganzen Vorsorgezentren können sich nicht mehr retten vor Anmeldungen!»

Auf dieses Phänomen würde sie nun auch bei der Corona-Impfung setzen. Sie ist der Ansicht, was Angelina Jolie bei der Krebsbekämpfung geschafft hat, könnte Helene Fischer nun bei Covid-19 hinbekommen. Dass die Schlagerqueen tatsächlich das Gesicht der Impf-Kampagne wird, ist natürlich vorerst lediglich eine Wunschvorstellung von Woopen. Aber wer weiß, vielleicht überlegt es sich Helene ja.

(L'essentiel/slo)