Sylvie Meis ist auf Foto kaum wiederzuerkennen

«Also wenn du das wirklich bist auf dem Foto, warum schminkst du dich wenn da so viel Natürlichkeit vorhanden ist», will ein User von Sylvie Meis wissen und spricht damit wohl vielen Followern der TV-Moderatorin aus der Seele. Denn die 42-Jährige sorgt mit einem Schnappschuss auf Instagram gerade für jede Menge Gesprächsstoff.

Auf dem Foto posiert die Niederländerin in einem schwarzen Body vor einem Spiegel, ihre nassen Haare hängen dabei lässig den Rücken hinunter. Außerdem ist Meis auf dem Fotos völlig ungeschminkt – und auch kaum wiederzuerkennen. Denn vergleicht man das Bild mit früheren Aufnahmen der 42-Jährigen, so fällt auf, dass sie sich dann doch ein wenig verändert hat – zumindest auf dem Foto.

Das sehen auch die Follower so, die sich vor lauter Begeisterung gar nicht mehr in den Griff bekommen und Sylvie mit Kommentaren überhäufen. «Ohne Make-up ein total anderes Gesicht» oder «Einfach nur wow. Du siehst aus wie eine 20-Jährige», heißt es in den Kommentaren.

(L'essentiel/wil)