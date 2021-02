Helene Fischers Stylist wurde tot aufgefunden

Der Modeschöpfer bereicherte das Business seit 2006 mit seinem Label «Hausach Couture». Gaugel stylte und kleidete Schlagerstar Helene Fischer ein. Nun ist der Hamburger im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Das bestätigte sein Lebensgefährte Kalle Hildinger gegenüber «Bild».

Hildinger habe Gaugel am Mittwochmorgen tot im Badezimmer ihres gemeinsamen Zuhauses aufgefunden. Laut «Bild»-Informationen soll der 46-Jährige an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gelitten haben. «Sascha, der wunderbare Mann an meiner Seite, der stärkste Mann, den ich kenne, auf einmal ist er weg. Gestern noch war alles wie immer. Ein Jahrzehnt waren wir so glücklich, erfolgreich, nichts und niemand konnte uns aufhalten. Ich bin fassungslos», erklärte sein trauernder Partner.

(L'essentiel/tha)