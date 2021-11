Fürstin Charlène schwänzt den Nationalfeiertag

Über sechs Monate verbrachte Fürstin Charlène in Südafrika. Ein schwerer Hals-Nasen-Ohren-Infekt und komplizierte Operationen ließen einen Rückflug zu ihrem Mann, Fürst Albert II (63), und ihren Zwillingen Gabriella und Jacques (6) nicht zu. Letzte Woche trat sie dann endlich die Heimreise nach Monaco an, doch ein gesundheitliches Aufatmen scheint es dennoch nicht zu geben.

Wie der Palais Princier am Dienstag mitteilte, wird die 43-Jährige am Freitag, den 19. November, nicht an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen. So heißt es in der Erklärung: «Ihre Durchlauchten Hoheiten haben beide entschieden, dass eine Zeit der Ruhe und Erholung notwendig ist, um die beste Genesung für die Gesundheit von Fürstin Charlène zu gewährleisten.»

Fürstenpaar bedauert die Absage

Nachdem sie in den letzten Monaten mit «einem schlechten Gesundheitszustand» gekämpft habe, erhole sich die Fürstin derzeit und werde dies auch in den kommenden Wochen tun. Um die Privatsphäre zu schützen, die unerlässlich sei für ihrer Genesung, werde ihr Aufenthaltsort streng vertraulich bleiben.

«Aufgrund dieser Situation bedauert das Fürstenpaar, mitteilen zu müssen, dass Fürstin Charlène nicht am diesjährigen Nationalfeiertag mit ihrer Familie und den monegassischen Bürgerinnen und Bürgern teilnehmen kann. Die Fürstin freut sich allerdings darauf, bald wieder ihre Pflichten zu erfüllen und Zeit mit den Monegassinnen und Monegassen zu verbringen», lautet das Statement weiter. Zum Abschluss schreibt der Palast, dass weitere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand zu «gegebener Zeit vor den Weihnachtsferien» bekannt gegeben werden.

Charlène wohnt nicht im Palast

Am 7. November konnte Charlène endlich ihre Rückreise nach Monaco antreten. Im südafrikanischen Durban stieg sie kurz vor 23 Uhr in den Privatjet und konnte ihre Familie bereits am Montagmorgen vor dem Palast in Monte-Carlo in die Arme schließen. Dort eingezogen sei sie aber nicht, wie ihre Schwägerin, Chantell Wittstock, gegenüber der «Daily Mail» verriet.

Die Fürstin soll demnach in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen sein, nur wenige Hundert Meter von ihrem Ehemann und den Kindern. «Sie ist ja gerade erst zurückgekommen, also muss sich jeder erst einmal zurechtfinden», erklärt Wittstock kurz nach ihrer Rückkehr. Ob Charlène immer noch in ihrem Apartment wohnt oder bereits in den Palast gezogen ist, bleibt wegen des Schutzes auf Privatsphäre geheim.

(L'essentiel/Katrin Ofner)