Cher darf nicht als Postlerin arbeiten

Pop-Ikone Cher (74) versteht die Welt nicht mehr: Wie die legendäre Sängerin auf Twitter bekanntgab, hatte sie erfolglos versucht, zwei Postämter in Kalifornien mit ihrer freiwilligen Mitarbeit zu unterstützen. Doch die Behörde blieb von diesem Angebot unbeeindruckt und wies die Musiklegende ab.

Über ihren Twitter-Account hatte Cher zunächst versucht, Tipps für ihre Idee zu bekommen. «Kann ich bei meiner Poststelle freiwillig mithelfen?» wollte die Musikerin wissen, wurde mit ihrer Frage an die Community allerdings allein gelassen. Wenig später meldete sie sich erneut auf Social Media und berichtete, dass sie die Angelegenheit selbst in die Hand genommen und sich direkt bei zwei Postämtern im L.A.-Stadtteil Malibu telefonisch erkundigt habe.

«Hi, hier ist Cher und ich wollte wissen, ob ihr Freiwillige aufnehmt», habe sie der «höflichen» Dame am anderen Ende der Leitung gesagt und sorgte damit nicht nur für Verblüffung, sondern auch für Verwirrung. Cher wurde an einen Vorgesetzten verwiesen, der ihren Traum als Postlerin aber platzen ließ. «Nein», soll seine klare Antwort nach dem Bericht der verdutzten Sängerin gelautet haben. Dafür seien sowohl Fingerabdrücke als auch ein Hintergrundbericht über ihre Person erforderlich. Gegenüber CNN hat ein Vertreter der US-Post ebenfalls bestätigt, dass die Ämter derzeit keine freiwilligen Helfer aufnehmen, sondern auf der Suche nach längerfristigen Mitarbeitern seien.

OK,Called 2 post offices In Malibu.They were polite.

I Said”Hi This Is Cher,& I Would like to know If you ever take Volunteers⁉️Lady Said She Didn’t Know & Gave Me # Of Supervisor.I Called & Said Hi This is Cher Do U Accept volunteers.”NO,Need

Fingerprints & Background Check”