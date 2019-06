Sogar Ariana und Rihanna folgen diesem 15-​​Jährigen

Mit 1,3 Millionen Instagram-Followern und über einer Millionen Abonnenten auf Youtube ist Lewis Blissett der neue britische Shootingstar am Musikhimmel. Die Karriere des 15-Jährigen fing vor zwei Jahren an.

Der britischen Öffentlichkeit wurde Lewis erstmals durch seine Teilnahme bei «The Voice Kids» im Jahr 2017 bekannt. Im Halbfinale flog er zwar raus, startete danach aber seinen eigenen Youtube-Kanal – mit vollem Erfolg.

Erfolgreicher als Adele und Mark Ronson

Mit beeindruckenden Cover-Versionen von Ariana Grandes «Break Up With Your Girlfriend» oder Rihannas «Love On The Brain» knackte er in kürzester Zeit die 1-Million-Abonnenten-Marke. Und auch auf Instagram verzeichnet der 15-Jährige mehr als 1,3 Millionen Follower – darunter die Superstars Ariana Grande (25) und Rihanna (31), die seine Covers lieben.

Vor zwei Wochen releaste der Sänger nun seine erste eigene Single «Sick Thoughts» – und baut damit seinen Erfolg weiter aus.

Lewis Blissett mit «Sick Thoughts»

Bereits 20 Stunden nach der Veröffentlichung konnte sich die Single in den britischen iTunes-Charts vor Adele (31), Mark Ronson (43) und Ariana Grande platzieren.

