Mariah Careys Zwillinge singen mit Mama ihren Hit

Kaum hängen die Lichterketten in den Innenstädten, kommt auch Mariah Careys großer Hit wieder: «All I Want For Christmas Is You» ist unverzichtbarer Teil des Advents-Soundtracks, seit er im Jahr 1994 veröffentlicht wurde.

Auch Mariah Careys sieben Jahre alte Zwillinge Moroccan und Monroe – genannt Roc und Roe – singen mit: Sie haben die Background-Vocals zu «All I Want For Christmas Is You» bereits geübt, erklärt Mama Mariah stolz in ihrem neusten Post auf Instagram, der gerade die Runde macht.

Die nächste Carey-Generation kommt

Im Video sitzen die Kids auf der Rückbank des Autos und haben Weihnachtsmützen auf. Während die Nostalgie-geladenen Glöckchen aus den Auto-Boxen klingeln, stimmen die beiden zu Mariahs Kultsong ein. «Wir sind sehr aufgeregt!», so die Sängerin. «Es ist unser erstes Video – und es ist so festlich.»

«All I Want for Christmas Is You» bleibt also auch für die nächsten Generationen erhalten. Wie der Carey-Chor performt, siehst du oben im Video.

(L'essentiel/don)