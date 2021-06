Backstreet Boy vergleicht Britney mit Lady Di

Seit ihrem emotionalen Auftritt vor Gericht wächst die prominente Unterstützung für Britney Spears. Auch Backstreet-Boys-Sänger AJ McLean (43) hat sich nun in seinem Podcast «Pretty Messed Up» in die Debatte eingeschalten. Im Gespräch mit Tänzerin Cheryl Burke (37) spricht er über Brits Kampf um Freiheit und vergleicht sie sogar mit der 1997 bei einem Autounfall verstorbenen Lady Di. «Ich würde den Grad des Wahnsinns um Britney mit dem vergleichen, was damals mit Prinzessin Diana passiert ist», sagte McLean laut «Page Six». Und weiter: «Es ist traurig zu sehen, was sich in den letzten 13 Jahren alles zugetragen hat».

Seit der Premiere des Dokumentarfilms «Framing Britney Spears» im Februar 2021 haben Fans die Medien dazu aufgerufen, sich bei Britney (39) für die Art und Weise zu entschuldigen, wie sie sie während ihres Zusammenbruchs Mitte der 2000er Jahre behandelt haben. Zudem gab es immer wieder Vergleiche mit dem Medienrummel rund um Prinzessin Diana.

«Sie war das netteste Mädchen überhaupt»

McLean habe früher «im selben Apartment-Komplex» wie Britney gelebt, wie er ebenfalls in seinem Podcast erzählt. Damals war sie noch Teil des berühmten «Mickey Mouse Club». «Sie war das netteste Mädchen überhaupt», erinnert sich der Sänger. «Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen: Als die Backstreet Boys angefangen haben, war ich 14. Für eine junge Person, die in dieses Business hinein geschubst wird, kann es sehr verstörend sein.»

Außerdem stellt er klar, dass er mit Britneys Vormundschaft, die seit dreizehn Jahren andauert, überhaupt nicht einverstanden sei. «Ich kenne nur eine Seite», erklärt McLean. «Ich weiß nicht, was in den Köpfen der Eltern vorgeht. Meiner Meinung nach hätte die Vormundschaft schon vor einer Weile aufhören sollen, oder zumindest ein wenig abgemildert werden müssen.»

Am Ende des Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen

Die Strenge der Vormundschaft sei für AJ «einfach nicht fair». Er wünsche sich ein normaleres Leben für die 39-Jährige: «Ich hoffe, dass dieses arme Mädchen ihr Leben zurückbekommt, um wenigstens in der Lage zu sein, alleine Einkäufe erledigen oder zum Arzt gehen zu können.»

Das Boyband-Mitglied schließt mit folgenden Worten ab: «Am Ende des Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen. Ich bin zu 100 Millionen Prozent auf Britneys Seite. Wir alle sollten für Britney beten und auch für ihre Familie, denn ich kann mir als Elternteil nicht vorstellen, was ihrer Mutter und ihrem Vater durch den Kopf geht».

(L'essentiel/Saskia Sutter)