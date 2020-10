Diss-​​Song gegen Bachelorette und neue Liebe

Vor drei Jahren musste sich Jessica entscheiden! Johannes Haller und David Friedrich warteten auf die letzte Rose von der brünetten Schönheit. Die Bachelorette überlegte lange. Letztendlich erhielt David die Rose, Johannes bekam einen Korb. Die Beziehung der beiden hielt allerdings nicht sonderlich lange.

Jetzt, drei Jahre später, die Wende: In der Comedy-Show von Chris Tall, gestand Jessica, dass sie mittlerweile mit dem Bachelorette-Zweitplatzierten zusammen ist. Der Comedian tat auf überrascht und holte plötzlich Johannes, mit dem er gut befreundet ist, auf die Bühne. Dort verschenkte die ehemalige Bachelorette ihre Rose neu.

Bitterböser Song gegen Bachelorette

Eine Szene, die dem Ex von Jessica sauer aufstieß. In seiner Instagram-Story reagierte er auf das Liebes-Spiel im Fernsehen - und zwar mit einem Song, der es in sich hat. Er verwandelte Yvonne Catterfelds Liebeslied «Für Dich» in einen brutalen Diss. So singt er zum Beispiel: «Jessi suchte einen Sugar-Daddy, dann umentschied sie sich für dich!»

Zum Abschluss wünscht er dem neuen Paar noch, «Alles Gute». Wirklich ernst meinen, kann er das aber wohl nicht so richtig. In einem Interview erklärte er aber, dass er gerne mit Jessica über «Vergangenes» geredet hätte. Dennoch sei er froh bei dem Format mitgemacht zu haben. Dadurch soll er seine aktuelle Freundin kennengelernt haben.

(L'essentiel/slo)