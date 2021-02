Erbgroßherzogin Stéphanie feiert ihren Geburtstag

Die Erbgroßherzogin feiert am heutigen Donnerstag ihren 37. Geburtstag. Geboren wurde sie am 18. Februar 1984 in Renaix in der belgischen Provinz Hennegau. Nachdem sie in Belgien zur Grundschule gegangen war und ihre weiterführende Schule in Nordfrankreich absolviert hatte, verließ Stéphanie de Lannoy, damals noch Gräfin, ihr Land in Richtung Russland. Ein Jahr verbrachte sie in Moskau und belegte Kurse in russischer Sprache und Literatur. Anschließend machte sie an der Katholischen Universität in Louvain ihren Abschluss in deutscher Literaturwissenschaft. Ihre Abschlussarbeit schrieb Stéphanie in Berlin.

2012 gaben der Großherzog und die Großherzogin in Luxemburg die Verlobung von Prinz Guillaume und Gräfin Stéphanie de Lannoy bekannt. Das Paar heiratete am 20. Oktober noch desselben Jahres. Gräfin Stéphanie wurde dann Prinzessin und Erbgroßherzogin von Luxemburg. Acht Jahre später, am 10. Mai 2020, bekam das Paar ihr erstes Kind: Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.

Alles Guddes fir de Gebuertsdag / Joyeux anniversaire

S.A.R. la Grande-Duchesse héritière célèbre ses 37 ans aujourd’hui et profite de cette occasion pour vous dévoiler ses nouveaux portraits.

