Name enthüllt – So heißt Helene Fischers Tochter

Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Mädchen soll bereits um die Weihnachtszeit herum zur Welt gekommen sein. Jetzt ist der Name der Tochter bekannt geworden – Nala. Das berichtet «Bild». Angelehnt ist der Name an die Löwin aus dem Disney-Film «Der König der Löwen». In suahelischer Sprache bedeutet Nala «die Löwin, die Königin» und «das Geschenk».

Ob die deutsche Schlagersängerin wirklich wegen des Disney-Films auf die Idee kam? Gut möglich, denn 2016 sang sie den Titelsong «Ich bin bereit» des Disney-Zeichentrickfilms «Vaiana». «Es ist eine riesige Ehre, dass ich den Song singen darf. Ich genoss es im Studio, jemand anderes zu sein», sagte Helene Fischer damals. Sie sei ein «riesiger Disney-Fan».

Helene Fischer ist seit Sommer 2018 mit Thomas Seitel zusammen. Die beiden sind mittlerweile verlobt und planen eine Hochzeit. Zuvor war die 37-Jährige mit Entertainer Florian Silbereisen rund zehn Jahre lang ein Paar.





(L'essentiel/fur)