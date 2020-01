Dschungelcamperin wird mit Porno-​​Film erpresst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Und das, weil sie dazu genötigt worden ist. Anastasiya Avilova zieht am 10. Januar 2020 als eine von zwölf Kandidaten ins RTL-Dschungelcamp. Bevor es überhaupt losgeht, sieht sich das 31-jährige Model gezwungen, einen Teil ihrer Vergangenheit preiszugeben, den sie lieber vergessen hätte.

«Ja! Ich habe einen Softporno gedreht», erzählt sie in einem Exklusiv-Interview der Bild-Zeitung. Das Geständnis passiert allerdings alles andere als freiwillig.

«Jetzt hat mich ein Mann angerufen, der von dem Video-Dreh weiß - und hat mir gedroht, alle Details bekanntzumachen und mich damit in den Schmutz zu ziehen. Wohl auch, weil ich jetzt ins Dschungelcamp gehe. Er wollte 5000 Euro für sein Schweigen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt selbst zu erzählen. Ich will diesem Typen kein Geld geben. Der hätte bestimmt auch immer mehr gefordert. Ich lasse mich nicht unterdrücken, keine Frau sollte das tun. Deshalb sage ich jetzt einfach, was Sache ist, auch wenn es mir peinlich ist», erklärt die junge Frau.

«Sexy Video»

Sie sei im Jahr 2012 erst frisch nach Deutschland gekommen und arbeitete für wenig Geld als Aushilfskraft in einem Baumarkt. Über Model-Tätigkeiten sei sie auf ein Inserat aufmerksam geworden. Für den Dreh eines «sexy Videos» seien dort 1250 Euro Gage versprochen worden.

Erst am Drehort wurde ihr klar, um was für eine Art von «sexy Video» es sich tatsächlich handelt. «Es hat sich dann rausgestellt, dass es ein richtiger Sex-Film war, ein Softporno. Mir ist direkt schlecht geworden bei dem Gedanken, da wirklich mitzumachen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Vertrag bereits unterschrieben. Mein damaliger Mann hat mich im Stich gelassen - ich hatte ihn gebeten, mich dort rauszuholen. Aber er sagte nur: Du hast den Vertrag unterschrieben, nicht ich», erinnert sie sich zurück.

Film noch nie gesehen

Widerwillige drehte sie dann einen Sex-Szene und posierte für das Cover des Schmuddel-Films, in dem die jetzige Mallorca-Sängerin Mia Julia Brückner die Hauptrolle spielt. Eigentlich hätte sie das ganze gerne vergessen, doch der Erpressungsversuch zwang sie nun dazu, sich der Vergangenheit zu stellen. «Ich habe den fertigen Film nie gesehen und möchte mir das auch nicht anschauen», sagt sie abschließend.

