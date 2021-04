Heidi Klum packte über schlimme Schulzeit aus

Mit diesem Geständnis haben die Zuschauer wohl nicht gerechnet: Heidi Klum erzählte bei «Germany's Next Topmodel» ganz offen, dass sie als Kind in der Schule gemobbt wurde.

Wie es dazu kam? Romy begann von ihren eigenen Mobbing-Erfahrungen zu erzählen, als sie und die anderen Mädchen sich selbst in der Show bewerten sollten. «Ich wurde halt früher sehr oft und sehr lange gemobbt! Es war wie Salz in die Wunde zu streuen», klagt sie in der Show. Sie gesteht: «Ich bin es einfach gewohnt, dass ich bis auf meinen Freund und meine Eltern niemanden in meinem Leben habe und mich auch niemand in seinem Leben haben will.»

Heidi drückt Romy bei der Bewertung ihr Mitgefühl aus und spricht ihr Mut zu. Als die Teilnehmerin die Bühne verlässt, offenbart die Vierfach-Mama daraufhin ihrer Co-Jurorin Rebecca Mir: «Mich haben sie auch gemobbt!» Sie verrät weiter: «Ich hatte so viele Pickel. Und dann hab ich mich immer schon extravagant angezogen. Und dann waren die immer so: Modepüppchen, oder was?»

(L'essentiel/red)