Skandalrocker Pete Doherty hat geheiratet

Nur zwei Tage nach der Verkündung ihrer Verlobung wagten Brit-Rocker Pete Doherty (42) und seine Katia den Schritt vor den Traualter. Wie die «Daily Mail» berichtet, heirateten die beiden in einem Hotel in der Normandie. Das Paar hatte dort die vergangenen drei Jahre gewohnt.

Mehrere Fotos kursieren im Netz, die Cutterin Katia im weißen knielangen Brautkleid zeigen sowie Pete im schwarz-weißen Anzug. «Wenn du herausfindest, dass deine Cousine über Nacht geheiratet hat. Herzlichen Glückwünsch Pete und Katia», gratulierte Katias Cousine Julia auf Instagram. Der Rocker und seine Frau sind seit 2012 zusammen.

Keine Skandale mehr

Von Drogen und Alkohol dürfte Pete mittlerweile die Finger lassen. Erst kürzlich meinte er in einem Gespräch mit «BBC Scotland»: «Ich bin in Behandlung, seit zweieinhalb Jahren nehme ich kein Heroin mehr und bin clean, was für mich eine große Sache ist. Und ja, ich schreibe noch immer Musik.»

(L'essentiel/red)