Star-​​Architekt stirbt bei Fahrrad-​​Unfall in den USA

Der deutsche Star-Architekt Helmut Jahn ist bei einem Fahrradunfall in seiner Wahlheimat USA ums Leben gekommen. Der 81-Jährige wurde bereits am Samstag in der westlich von Chicago gelegenen Gemeinde Campton Hills an einer Kreuzung überfahren, wie die örtliche Polizei mitteilte. Demnach hielt Jahn an einem Stoppschild mit seinem Fahrrad nicht an und wurde dann nacheinander von zwei Autos erfasst. Der Architekt wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

Der 1940 in Nürnberg geborene Jahn ist in Deutschland unter anderem als Architekt des Frankfurter Messeturms und des Sony Centers am Potsdamer Platz in Berlin bekannt. Er zog nach seinem Abschluss an der Technischen Hochschule München – heute die Technische Universität München – in den 1960er Jahren nach Chicago und setzte sein Studium am Illinois Institute of Technology fort, das vom Modernismus von Ludwig Mies van der Rohe geprägt wurde.

In der US-Großstadt stieg Jahn im Architekturbüro C. F. Murphy Associates ein, das inzwischen nach ihm benannt ist. In seiner langen Karriere entwarf er zahlreiche Hochhäuser, Flughafengebäude und Messegebäude in den USA und weltweit, darunter einen Flughafen-Terminal in Chicago und den internationalen Flughafen Suvarnabhumi in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Außerdem lehrte er an der University of Illinois in Chicago und an den Elite-Universitäten Harvard und Yale.

Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfood zeigte sich am Sonntag schockiert über den Tod des 81-Jährigen und sprach seiner Familie ihr Beileid aus. «Jahn war einer der erfinderischsten Architekten Chicagos», schrieb Lightfood im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sein Einfluss auf die Architektur der Stadt werde niemals vergessen werden.

(L'essentiel/AFP/ore)