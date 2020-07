Kleiderzoff im Hause Beckham

David und Victoria Beckham: Der ehemalige Fußballer und das einstige Mitglied der Girlband Spice Girls sind bekannt für ihren Modegeschmack. Sie posten Bilder in den sozialen Medien und lassen ihre Follower – auch unabhängig ihres Kleiderstils – an ihrem Leben teilhaben. David hat nun ein Bild gepostet, mit dem er seine Frau vor den Kopf stößt.

Der ehemalige Fußballer posiert mit einer Strickjacke in einem Rapsfeld. Seine Hand lässig aufgestützt auf einem Wanderstab. Seiner Frau gefällt dieser Style aber gar nicht. «Victoria ist kein großer Fan meines Cardigans. Aber ich persönlich finde es einen guten Look», schreibt David zu seinem Bild.

«Ich liebe das Oberteil»

Ganz anders als bei Victoria, kommt Davids Kleidergeschmack bei den Fans sehr gut an. «Ich liebe das Oberteil», steht zum Beispiel in einem Kommentar zum Bild geschrieben. «Ein sehr schönes Aussehen» ist ein anderer. Ein Fan kommentiert Davids Look einfach mit dem Wort «Stilikone». Das Bild wurde übrigens über 1,3 Millionen Mal gelikt.

(L'essentiel/heg)