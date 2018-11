Comicautor Stan Lee ist gestorben

Stan Lee ist tot. Der Amerikaner ist im Alter von 95 Jahren gestorben, wie «TMZ» berichtet. Lee soll in den letzten Jahren unter verschiedenen Krankheiten gelitten haben. Er musste sich zuletzt wegen einer Lungenentzündung behandeln lassen. Was die genaue Todesursache ist, ist noch unklar.

Er wurde am Montag in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles eingeliefert, wo er starb. «Mein Vater hat alle seine Fans geliebt», sagte seine Tochter zu «TMZ». Vor einem Jahr starb seine Ehefrau, mit der er 69 Jahre verheiratet war. Er hinterlässt eine Tochter.

Lee verklagte Marvel

Lee erschuf zusammen mit Jack Kirby und Steve Ditko die legendären Marvel Comics. Zum Marvel-Universum gehört unter anderem Hulk, X-Man, Iron Man, The Avengers und Spiderman. Außerdem hatte er verschiedene Kurzauftritte in allen Verfilmungen der Comics. Der nächste Film von Marvel, Spider-Man: Into the Spider-Verse, kommt im Dezember in die Kinos.

Mit dem Verlag Marvel hatte Lee zwischenzeitlich Probleme. Er verklagte die Firma 2002, nachdem der Spider-Man-Kinofilm mit Tobey Maguire in der Hauptrolle erschienen war. Drei Jahre später einigten sich Lee und Marvel. Er erhielt 10 Millionen Dollar.

