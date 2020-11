«Vogue» – Harry Styles posiert im Spitzenkleid

Der britische Sänger Harry Styles ziert aktuell das Cover der neusten US-«Vogue». Das Bild, auf dem der 26-Jährige in einem grau-weißen Spitzenkleid von Gucci zu sehen ist, wurde von amerikanischen Nachwuchsfotografen Tyler Mitchell (25) geschossen. Das Shooting fand auf den Seven-Sisters-Klippen in Sussex, England, statt.

Harry ist damit der erste Mann, der allein auf dem Cover der US-«Vogue» zu sehen ist. Cool: Er trägt auf den Fotos des Modeshootings Luxusdesigns aus Männer- und Frauenkollektionen. Der Sänger betonte in der Vergangenheit bereits, dass Klamotten für ihn kein Geschlecht hätten und er stets trage, was ihm gefalle – sei es ein Anzug oder ein Kleid.

Harrys Entspanntheit kommt gut an

Gerade weil Harry sich seiner femininen Art bewusst ist und als Künstler auch damit spielt, hat sich Regisseurin Olivia Wilde (36) den Sänger für die Hauptrolle ihres neuen Filmes «Don’t Worry Darling» gesichert. Aktuell sind die Dreharbeiten zum Thriller im Gange. «Ich hoffe, dass diese Art von Selbstvertrauen, die Harry als Mann hat – wirklich frei von jeglichen Spuren toxischer Männlichkeit –, seine Generation und damit unsere Zukunft prägt», sagt die Regisseurin gegenüber «Vogue».

Harry Styles, der aktuelle «Vogue»-Coverstar, hat sich nie als hetero-, homo- oder bisexuell geoutet, er macht modetechnisch einfach das, was er will: «Kleider sind dazu da, um Spaß zu haben und um mit ihnen zu experimentieren. Ich ertappe mich manchmal, wie ich mir Frauenkleidung ansehe und denke, dass sie doch wirklich aufregend ist», sagt Harry im Interview mit dem Modemagazin. «Es ist wie bei allem anderen: Immer wenn man in seinem eigenen Leben Barrieren errichtet, schränkt man sich nur selbst ein.»

(L'essentiel/Pascal Kobluk)