Video zeigt R. Kelly beim Sex mit einer 14-​​Jährigen

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Kellys Heimatstadt Chicago hat am Donnerstag von einem "neuen, entscheidenden Videobeweis" gesprochen, das im Fall einer Anklage gegen den Musiker gegen ihn als Beweismittel verwendet werden kann.

In dem Video, dass Opferanwalt Michael Avenatti zugespielt worden ist, soll der 52-jährige Kelly beim Sex mit einer Minderjährigen zu sehen sein. Rund 45 Minuten lang vollführt ein nackter Mann, bei dem es sich um den R&B-Sänger handeln soll, verschiedene Sexualpraktiken an einem jungen Mädchen, das laut einer Tonaufnahme zum Entstehungszeitpunkt des Videos erst 14 Jahre alt sein soll.

In response to press inquiries, attached is a stmt regarding our work on the R. Kelly matter since April, including the discovery of new critical video evidence establishing his guilt. We will continue to work tirelessly to ensure that this predator is brought to justice. pic.twitter.com/D0dGFzgXlX