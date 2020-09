Pietro Lombardi ist frisch verliebt

Pietro Lombardi ist offenbar wieder in festen Händen. Nachdem Fans in den vergangenen Tagen bereits spekulierten, ob der Sänger eine neue Partnerin an seiner Seite hat, bestätigte er am Sonntagabend in seiner Instagram-Story, dass es tatsächlich eine Frau in seinem Leben gibt: Pietro postete ein Video, auf dem zu erkennen ist, wie seine Hand diejenige einer Frau hält. «Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen», schrieb er dazu.

Wem die Hand gehört, verrät der 28-Jährige allerdings nicht. «Wenn ich mich bereit dafür fühle, erzähle ich euch bald mehr», so Pietro in seiner Insta-Story. Wie unter anderem die Bild-Zeitung berichtet, könnte es sich bei der geheimnisvollen Frau jedoch um die deutsche Influencerin Laura Maria handeln. Sie teilte gestern ein Foto von sich auf ihrem Insta-Profil, auf dem Pulli und Nagellack gleich sind wie in Pietros Story-Post.

«Richtiger Mensch heilt Wunden»

Ein weiteres Detail, welches darauf hinweist, dass sich die beiden nahestehen: Sie folgen sich gegenseitig auf Instagram und kommentieren seit einer Weile fleißig gegenseitig ihre Posts. Laura Maria hat sich bislang aber noch nicht öffentlich zu ihrer angeblichen Beziehung zu Pietro geäußert. Die Hundeliebhaberin wäre die erste feste Freundin des DSDS-Stars, seit sich dieser vor rund fünf Jahren von Sarah Lombardi (27) trennte.

Die Scheidung des früheren Paars, das einen fünfjährigen gemeinsamen Sohn hat, wurde erst im vergangenen Jahr rechtskräftig. In Bezug auf die Trennung schrieb Pietro am Sonntagabend in seiner Insta-Story: «Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Nun, das stimmt nicht. Der richtige Mensch heilt sie.» Es habe nun in seinem Fall einfach fünf Jahre gedauert, bis die Person in sein Leben trat, die seine Wunden heilte.

(L'essentiel/Angela Hess)