Wesley Snipes schuldet Finanzamt 20,5 Mio. Euro

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington die Beschwerde von Wesley Snipes gegen die Nachzahlung von rund 20,5 Millionen Euro abgelehnt. Er konnte laut Richterin nicht glaubhaft beweisen, dass er finanziell nicht in der Lage sei, mehr als eine sechsstellige Summe zurückzuzahlen.Damit muss der 56-jährige Actionheld nun die volle Summe an den IRS überweisen.

Drei Jahre saß Snipes wegen seines Streits mit der Steuerbehörde schon im Gefängnis. Zwischen 1999 und 2004 soll er viel zu wenig Einkommenssteuer gezahlt haben. Laut seinen Angaben, weil man ihn schlecht beraten hatte.

(L'essentiel/baf)