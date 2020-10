P. Diddy gründet seine eigene Partei

Für Musik-Superstar P. Diddy (50) steht zweifellos fest, dass sich die politische Situation in den Vereinigten Staaten ändern müssen. Und das am besten so schnell wie möglich, wenn man sich die letzten Tweets des Musikkünstlers ansieht. Denn nur knapp zwei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat der US-Rapper verkündet, künftig mit seiner ersten eigenen Partei in der Politik mitmischen zu wollen.

«Oberste Priorität muss sein, dass Trump weg muss», schreibt P. Diddy zu Beginn des Wochenendes überraschend auf Twitter. Man dürfe «diesen Mann nicht länger erlauben zu versuchen, uns zu entzweien.» Er erklärt, dass sich seine neu gegründete «Our Black Party» dazu beitragen soll, «eine politische Agenda voranzutreiben, die auf die Bedürfnisse der Schwarzen eingeht».

The NUMBER ONE priority is to get Trump out of office. HE HAS TO GO. We can't allow this man to continue to try and DIVIDE US. The people that have the most responsibility and should be SCARED TO DEATH of this man are white people. WE ARE ON THE VERGE OF A RACE WAR.