Wieso hat sich Kanye West silber angemalt?

In einem silbrig glänzenden Gewand, mit silbern bemaltem Kopf und mit Silber-Yeezy-Slippers an den Füßen stolzierte der Musiker und Neo-Prediger Kanye West am Sonntag durch die US-Küstenstadt Miami. Der Auftritt wirkte selbst für den eigenwilligen Rap-Star kurios, wie Bilder von seinem Ausflug zeigen.

Der Grund für den abgespacten Look? Kanye West produziert eine neue Oper, die an der Art Basel in Miami vorgeführt wurde. Das Stück heißt «Mary», Regie führte die italienische Künstlerin Vanessa Beecroft (50). Kanye war nicht der Einzige im Marsianer-Look: Auch das gesamte Bühnenensemble bekam eine Silberdusche verpasst.

Wie Kanye in Marsmensch-Optik Prosecco schlürft, siehst du im Video oben.

(L'essentiel/mim)