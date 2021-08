Mike Singer macht seine Beziehung Insta-​​offiziell

Endlich ist es raus: Sänger Mike Singer scheint bis über beide Ohren in die Influencerin Sophie Lilian Marstatt verliebt zu sein. Am Samstag teilte der 21-Jährige nämlich das erste Pärchen-Foto mit seinen Followern und Followerinnen auf Instagram. Darauf zu sehen: Singer und die 20-Jährige, wie sie in den gemeinsamen Montenegro-Ferien im Meer stehen und sich dabei ziemlich nahekommen. Den Schnappschuss kommentierte er schlicht mit einem roten Herz-Emoji.

Seit Anfang 2020 spekulieren die Fans des ehemaligen DSDS-Jurors über eine Beziehung der beiden: Damals tauchten Fotos auf, die Singer und Marstatt zusammen auf den Malediven zeigten. Seither gab es immer wieder versteckte Hinweise einer möglichen Romanze, beispielsweise kommentierte der Sänger vor Kurzem einen Post der Influencerin aus Venedig mit einem Herz. Auch der Sänger veröffentlichte ungefähr zur gleichen Zeit Bilder aus der Lagunenstadt.

Pietro Lombardi freut sich

Die Begeisterung über den ersten Pärli-Schnappschuss ist dementsprechend groß: «Endlich ist es öffentlich», kommentierte eine Followerin Singers Post. Eine weitere schrieb: «Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet!» Auch Singers Promi-Kollegen freuten sich. So etwa Pietro Lombardi (29), der unter dem Post ein paar rote Herz-Emojis teilte. Influencer Twenty4tim (20) lud sich gleich bei Singer zum Essen ein und wünschte dem Paar «ganz viel Glück».

Sophie Lilian Marstatt arbeitet als Social-Media-Model und hat derzeit über 250.000 Follower auf Instagram. Auch sie hat das Foto von sich und Mike auf ihrem Account gepostet und in ihrer Story geteilt.

(L'essentiel/Saskia Sutter)