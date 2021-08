Sind Jennifer und David mehr als nur «Friends»?

Von 1994 bis 2004 spielten David Schwimmer (54) und Jennifer Aniston (52) das On-Off-Paar Ross und Rachel in der Kultserie «Friends». Glaubt man einem Insider, sollen die Funken nun auch im realen Leben übergesprungen sein – und zwar bei den Dreharbeiten zur Jubiläumsfolge. «Als die beiden so in der Vergangenheit schwelgten, wurde ihnen klar, dass sie immer noch Gefühle füreinander haben», berichtet die anonyme Quelle gegenüber «Closer». «Sie mussten sie zwar unterdrücken, aber sie waren nie ganz weg.»

Nur kurz nach dem Drehschluss zur Jubiläumsfolge soll Schwimmer einen Flug nach Los Angeles gebucht haben, um Aniston zu besuchen. «Sie waren bei ihr Zuhause. Jen hat für ihn gekocht, sie haben gelacht und die gemeinsame Zeit genossen», so der Insider weiter. Zudem habe man die beiden auf Jens Lieblingsweingut herumspazieren sehen. «Es ist offensichtlich, dass es zwischen den beiden gefunkt hat.»

«Ich war total in Jen verknallt»

Bereits im Mai 2021 überraschten die «Friends»-Kollegen während eines Interviews im Rahmen der TV-Reunion mit einer interessanten Aussage die Fans. Im Gespräch mit Moderator James Corden (42) gab Schwimmer etwa zu: «Ich war total in Jen verknallt!» Und Aniston? Sie verriet, dass die Verliebtheit «auf Gegenseitigkeit» beruhte.

Doch habe es bislang nicht sollen sein, wie der 54-Jährige weiter erklärte: «Wir waren beide ineinander verknallt, aber das Timing hat einfach nie gepasst. Einer von uns war immer in einer Beziehung und diese Grenze wollten wir nie überschreiten.» Aniston fügte hinzu: «Wir haben unsere ganze Zuneigung füreinander in die Figuren Ross und Rachel fließen lassen.» Einen kleinen Dämpfer gibt es aber leider dann doch: Laut «Fox News» dementieren die Sprecher der beiden die Aussagen der Quellen.

