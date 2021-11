Lindsay Lohan hat sich mit einem Banker verlobt

Am Sonntag hat Lindsay Lohan eine besondere Adventsüberraschung erhalten: Ihr Partner Bader Shammas hielt um ihre Hand an. Auf Instagram teilt die 35-Jährige die News in einem Post mit ihren Followerinnen und Followern. Darunter schreibt sie in euphorischem Ton: «Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft.» Auf den Fotos zeigt Lohan den Ring und wirkt bis über beide Ohren verliebt.

Laut «The Sun» sind Shammas, dessen Alter nicht bekannt ist, und Lohan seit etwas mehr als zwei Jahren zusammen. Erstmals wurden sie vor Ausbruch der Pandemie bei einem Musikfestival in Dubai gesehen. Derzeit wohnen beide in der Emiratenstadt. Im Frühjahr lobte sogar Lohans Mutter Dina den neuen Freund: «Lindsay trifft sich gerade mit einem wunderbaren Mann.» Mehr wollte die 59-Jährige aber nicht verraten. «Wenn sie bereit ist, über ihr Privatleben zu sprechen, wird sie das selbst tun», so ihre Begründung.

Bader Shammas arbeitet bei der Credit Suisse

Lohans neuer Lebensgefährte kommt nicht etwa aus dem Showbiz, sondern ist im Bankwesen tätig – und zwar bei der Credit Suisse. Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitet er dort als Assistant Vice President. «Er ist ein seriöser Typ. Er ist kein Schauspieler, er ist nicht in der Unterhaltungsindustrie, er verwaltet Fonds für vermögende Leute bei der Credit Suisse», wusste eine Quelle schon Anfang des Jahres gegenüber «The Sun» zu berichten. Weiter hat sie treffend vorausgesagt: «Irgendwann werden sie heiraten. Sie ist 34. Es ist nur eine Frage der Zeit.»

Doch die Verlobung ist nicht die einzige frohe Botschaft für Lindsay-Fans: In Kürze wird die Schauspielerin nämlich wieder vor der Kamera stehen. Für ihr Comeback nach einer langen Pause spielt sie eine «verwöhnte Hotelerbin» in einer romantischen Urlaubskomödie. Der Film nimmt das Motiv von «Overboard» mit Goldie Hawn auf und wird im Winter nächsten Jahres auf Netflix zu sehen sein.

(L'essentiel/Saskia Sutter)