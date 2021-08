«Ich schoss mir mit der Waffe in die Brust»

Auf dem ersten Blick wirkt Lil Wayne (38) unantastbar. Er ist einer der berühmtesten US-Rapper unserer Zeit, und nebst seiner Musik ist er auch an seinen Dreadlocks, Ketten und Tattoos zu erkennen. Doch hinter der harten Fassade steckt ein weicher Kern: Im Interview mit dem ehemaligen NFL-Spieler Emmanuel Acho (30) spricht Wayne erstmals über seine mentalen Probleme und seinen Selbstmordversuch im Alter von zwölf Jahren.

Bereits als Kind litt er an psychischen Problemen, so Wayne. Das erzählte er damals aber niemandem. «Meine Mutter hätte mir den Arsch versohlt, wenn ich ihr meine Meinung gesagt hätte. Mein Vater war nicht da und mit Freunden wollte ich nicht darüber sprechen. Ich wollte lieber cool sein», so Wayne. Also schwieg er und drückte seine Gefühle stattdessen im Rap aus. Doch: «Als ich zwölf war, wollten mir meine Mutter und meine Tante das Rappen verbieten.» Für den jungen Träumer mit großen Visionen sei eine Welt zusammengebrochen. Rap sei schon damals seine Leidenschaft gewesen. «Ich war bereit, dafür zu sterben.»

Suizidversuch im Alter von zwölf Jahren

So griff der damals Zwölfjährige nach der Schusswaffe seiner Mutter. «Ich stellte mich vor den Spiegel und blickte mir direkt in die Augen. Im Glas spiegelte sich der Fernseher hinter mir und es lief ‹One More Chance› von Biggie.» Angst habe er in diesem Moment keine gehabt. «Das war das Problem. Es hat mich nicht verrückt gemacht. Ich hörte auf zu denken und drückte ab. Ich schoss mir direkt in die Brust.» Wirklich klar geworden, dass er mentale Probleme habe, sei ihm erst, nachdem er den Abzug gedrückt hatte.

Der «Sucker for Pain»-Interpret wurde kurze Zeit später von der Polizei gefunden. Sein Leben verdanke er vor allem einem Offizier, so der Rapper. «Er kümmerte sich um mich und brachte mich ins Krankenhaus. Er hielt mich in den Armen und erzählte mir, dass ich nicht sterben werde. Weil ich es verdienen würde, zu leben.»

Dann kam der Erfolg

Sein Suizidversuch habe sein Leben komplett verändert, erzählt Wayne. So habe sich beispielsweise die Beziehung zu seiner Mutter verbessert. «Ich bin an diesem Tag nicht gestorben, doch meine Mutter, wie ich sie kannte, ist für immer gegangen.» Sie habe ihm fortan erlaubt, zu rappen und «wie eine Blume zu wachsen».

Nur sechs Jahre später, im Alter von 18 Jahren, gelang Lil Wayne mit seinem Album «The Block is Hot» der Durchbruch in den USA. Von da an folgten unzählige weitere Alben des Künstlers und mehr als 2000 Songs. Er gewann diverse Grammys und Auszeichnungen und realisierte Songs mit Stars wie Eminem, Drake, Nicki Minaj und Wiz Khalifa.

Und heute?

Doch wie geht es dem US-Rapper heute? «Ich bin glücklich», sagt Wayne. Seine mentalen Probleme seien mit dem Erfolg zwar nicht verschwunden, gesteht er. Doch: «Solange ich Musik machen und den Menschen da draußen helfen kann, geht es mir gut.»

Zum Schluss des Videos betont Wayne abermals, wie ernst psychische Probleme genommen werden müssten, auch wenn sie oft nicht sichtbar sind. «Mentale Probleme sind real. Sie sind so echt, dass die Menschen, die damit kämpfen und darüber sprechen, auch echte Reaktionen verdienen.»

(L'essentiel/Lara Hofer)