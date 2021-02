Michael Wendlers Mutter ist tot

Christine Tiggemann, Mutter des Schlagersängers Michael Wendler (48), wurde am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung im deutschen Dinslaken aufgefunden. Dies berichtet «Bild». Wie Tiggemanns Ex-Mann Manfred Wessels gegenüber der Zeitung bestätigt, ist sie überraschend an einem Herzinfarkt verstorben. Tiggemann wurde 73 Jahre alt.

Ihre beste Freundin habe die Feuerwehr gerufen, da sie weder das Telefon abnahm noch die Tür öffnete. «Und die hat die Wohnung aufgebrochen. Da war sie aber bereits tot», erklärt Wessels. Ihm tue der Verlust sehr weh, so der Vater von Michael Wendler weiter.

«Werde dich immer lieben»

Der Schlagerstar, der in den vergangenen Monaten mit Corona-Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam machte, äußerte sich am Samstag auf Telegram zum Tod seiner Mutter. In einer Nachricht erklärt er: «Leider hatten wir in den letzten Monaten durch Meinungsverschiedenheiten keinen Kontakt mehr. Es hatte jedoch nichts mit meiner Pandemie-Maßnahmen-Kritik zu tun.»

Er habe sein «Mutterherz» immer geliebt, schreibt Wendler weiter. «Und ich werde dich immer lieben …» Nachdem sein Instagram-Profil diese Woche gesperrt wurde, nutzt er momentan nur den Messaging-Dienst Telegram, um mit seinen Fans zu kommunizieren. Ein weiteres Statement zum Tod seiner Mutter hat Wendler nicht abgegeben.

Seine Ehefrau Laura Müller gedenkt Christine Tiggemann derweil auf Instagram. «Liebe Christine, leider kannten wir uns viel zu kurz», schreibt die 20-Jährige am Samstag in ihrer Insta-Story und spricht der Familie ihr aufrichtiges Beileid aus. Das kurze Nachricht unterzeichnet Laura mit «deine Schwiegertochter».

(L'essentiel/Angela Hess)