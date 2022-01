Danni Büchner macht neue Liebe öffentlich

Die Liebe war für Reality-TV-Star Danni Büchner in den vergangenen Jahren ein schwieriges Thema: 2018 starb ihr geliebter Ehemann Jens Büchner im Alter von 49 Jahren an Krebs, 2020 folgte ein On-off-Liebesdrama mit Schlagersänger Ennesto Monté (46), das vergangenen Sommer endgültig in die Brüche ging. Doch nun scheint die 43-Jährige wieder glücklich verliebt zu sein – und zwar in Sohel Abdoulkhanzadeh.

Der 34-Jährige wurde ebenso wie Danni durch die Reality-Show «Goodbye Deutschland» bekannt; beide sind nach Mallorca ausgewandert. Gerüchte um eine mögliche Romanze kursieren schon seit einigen Wochen und vor einigen Tagen bestätigte Sohels Ex Jasemin Ehrck sogar die Liebelei. Erst jetzt macht auch Danni die Beziehung öffentlich.

Zunächst zeigte sie sich auf Insta mit einer Kette, auf der Sohel steht. Schließlich folgen Insta-Storys, in denen die frisch Verliebten Einblick in ein gemeinsames Date geben: Zwei ineinander geschlungene Hände, dazu Champagner-Gläser und die Skyline von Hamburg.

Leute sagen bereits Trennung voraus

Bereits jetzt bekommt Danni wegen ihrer Beziehung fiese Nachrichten geschickt, die ein Liebesaus prophezeien. In ihrer Story nimmt sie am Donnerstag in ironischem Ton Stellung dazu: «Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die meine Zukunft voraussehen. Vielen Dank dafür, dass ihr wisst, wie lange etwas bei mir hält, dass ihr wisst, wie mein Leben enden wird.»

Und weiter: «Mega, ich hab da immer schon darauf gewartet. Sehr cool, brauch ich wenigstens kein Geld mehr für irgendwelche Kartenleger zu zahlen.» Abschließend fügt sie hinzu: «In diesem Sinne, macht weiter so und ich hoffe, dass das, was ihr mir wünscht, auch ihr bekommt. Doppelt sogar.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)