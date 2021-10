Queen (95) verbrachte Nacht im Krankenhaus

Queen Elizabeth II. hat eine Nacht in einem Londoner Krankenhaus verbracht, um sich Untersuchungen zu unterziehen. Das gab der Buckingham-Palast am Donnerstagabend bekannt. Die Monarchin sei aber schon am frühen Donnertagnachmittag entlassen worden, um «wieder an ihrem Schreibtisch» zu sitzen.

Der Palast sagte: «Auf ärztlichen Rat hin, sich ein paar Tage auszuruhen, hat sich die Königin am Mittwochnachmittag für einige Voruntersuchungen ins Krankenhaus begeben und ist heute Mittag nach Schloss Windsor zurückgekehrt.» Nach ihrer Entlassung sei die 95-Jährige «guter Dinge» gewesen, hieß es weiter.

Bereits am Mittwoch war überraschend mitgeteilt worden, dass Queen Elizabeth II. sich auf medizinischen Rat hin die nächsten Tage ausruhen und nicht wie geplant nach Nordirland reisen werde. «Widerwillig» habe die Königin den Rat ihrer Ärzte angenommen – sie sei enttäuscht, ihre geplanten Termine nicht wahrnehmen zu können. Kaum eine andere Wortwahl hätte das bedingungslose Pflichtbewusstsein der Monarchin wohl besser zum Ausdruck bringen können.

Sie lehnte es ab, als Seniorin geehrt zu werden

Die Nachricht kam an einem Tag, an dem die Queen verschiedenste Titelseiten damit zierte, wie sie ungewohnt keck ihre Gesundheit betont. Mit einer unkonventionellen Antwort schlug die Königin die «Oldie of the Year»-Auszeichnung aus, die ihr das Seniorenmagazin «The Oldie» verleihen wollte.

«Ihre Majestät glaubt, man ist so alt, wie man sich fühlt», schrieb der Privatsekretär der 95-Jährigen, Tom Laing-Baker, in einer schriftlichen Absage, die in der November-Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht wurde. «Daher ist die Queen der Meinung, dass sie nicht die relevanten Kriterien erfüllt, um die Auszeichnung zu akzeptieren, und hofft, dass sich ein geeigneterer Kandidat findet.»

Die Zeitschrift feierte die Antwort als «höflichste Absage der Geschichte», der britische Boulevard jubelte. Die Monarchin, so schien es, wollte ihrem Volk versichern, dass es sich keine Sorgen machen müsse. Doch diese dürften nun umso stärker werden.

(L'essentiel/DPA/kle)