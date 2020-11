Bastian Yotta prahlt mit seiner Penisgröße

Der selbsternannte Selfmade-Millionär Bastian Yotta («Promis unter Palmen») ist ins Erotikgeschäft eingestiegen. Auf der beliebten Erotik-Plattform OnlyFans postet er regelmäßig intime Clips. Um noch mehr Abonnenten für seine Videos zu gewinnen, verriet er jetzt den Umfang und die Größe seines Gemächts.

«20 Zentimeter lang und 16 Zentimeter Umfang», behauptet der Reality-TV-Teilnehmer und postete dazu ein Foto, auf dem er mit einer engen Hose posiert. Ob das der Wahrheit entspricht, sei dahingestellt.

Darum postet Yotta jetzt Erotik-Clips

Yotta ist erst seit Kurzem auf OnlyFans angemeldet. Im Bild-Interview erklärte er, dass er für TV-Auftritte kaum noch gebucht wird. Der 43-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit frauenfeindlichen Sprüchen für Aufsehen gesorgt. «Während Corona gibt’s noch weniger zu tun. Da habe ich überlegt, was ich stattdessen machen kann. Was mir geblieben ist: ein guter Körper und ein Riesenschwanz! So kam ich auf OnlyFans.»

Finanzielle Probleme habe er jedoch nicht, stellt er klar: «Ich bin immer noch nicht pleite – ich kann meine Rechnungen zahlen. Aber ich hatte natürlich schon bessere finanzielle Zeiten, selbstverständlich. Aber ich mache wenigstens was.»

(L'essentiel/red)