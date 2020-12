Siegels Freund kommt bei Unfall fast ums Leben

Nach ihrer Teilnahme an der Show «Temptation Island» verbrachten Giulia Siegel und ihr Partner Ludwig Heer ihren gemeinsamen Urlaub auf den Malediven. Dabei kam es zu einem schlimmen Unfall: Der 39-Jährige war nach einem Tauchgang in 29 Metern Tiefe zu schnell aufgestiegen.

Als plötzlich Luftblasen auf der Wasseroberfläche zu sehen sind, merken die Freunde des Paares, dass etwas nicht stimmt. Sofort springen sie ins Wasser: Ludwig ist bereits bewusstlos unter Wasser. Zurück auf dem Boot muss er mit Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbelebt werden. Giulia konnte es kaum fassen. Heer erzählt: «Als ich dann wieder aufgewacht bin, habe ich meine Beine nicht mehr gespürt und musste mich ständig übergeben.»

« Ich dachte, er stirbt mir in den Armen weg »

Dann der nächste Schock: Ludwig kann weder Sehen noch Hören, als er aufwacht. «Ich dachte, er stirbt mir in den Armen weg», offenbart Giulia. Was dahinter steckt: Ludwig hat die sogenannte Dekompressionskrankheit. Taucht man tief, entsteht Stickstoff im Körper, der durch langsames Auftauchen wieder abgebaut wird.

Giulia muss schnell reagieren, dann das einzige, was hier hilft ist eine Dekompressionskammer - und davon gibt es auf den Malediven nur vier Stück. Drei davon sind wegen Corona geschlossen. Siegel ruft einen Arzt in Deutschland an, der ihr ein schnelles Militärboot organisiert. Am Ende geht zum Glück alles gut: In vier Stunden ist das Ziel erreicht und Ludwig ist gerettet!

(L'essentiel/red)