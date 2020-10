TV-​​Hochzeit von Wendler und Laura abgesagt

RTL hätte die kirchliche Trauung von Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) live im Fernsehen übertragen sollen. Nachdem sich der Schlagersänger jedoch in einem wirren Instagram-Video als Corona-Skeptiker outete, seinen Job als DSDS-Juror hinschmiss und der Detailhändler Kaufland die Zusammenarbeit mit ihm beendete, fällt nun auch Wendlers TV-Hochzeit ins Wasser.

«Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht statt bei RTL», erklärt der Geschäftsführer des Senders am Freitag. So habe Wendler eigenständig und ohne Rücksprache den gemeinsamen Vertrag gekündigt und den Sender verunglimpft. RTL kündigt gar an, rechtliche Schritte einzuleiten: «Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen.»

Die Live-Übertragung der Hochzeit wurde zuvor aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrmals verschoben und hätte schließlich nicht vor 2021 stattfinden sollen.

Am Donnerstag warf der «Egal»-Sänger der deutschen Bundesregierung unter anderem vor, während der Corona-Pandemie grobe Verstöße gegen das Grundgesetz zu begehen, und bezeichnete RTL als politisch gesteuert und mitschuldig.

Zu seinem Manager soll er gesagt haben: «Ich beende meine Karriere, ich komme nie wieder nach Deutschland. Wir werden alle sterben. Du wirst auch sterben.»

