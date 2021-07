Richterin erlässt Haftbefehl gegen Michael Wendler

Eigentlich sollte Michael Wendler am Dienstagmorgen vor dem Amtsgericht in Dinslaken stehen. Anklagepunkt: Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen. Doch wie «Bild» (Bezahlartikel) schreibt, erschien der Schlagerstar nicht zur Verhandlung.

Wie «Bild» weiter berichtet, zieht das Gericht nun Konsequenzen. So soll der 49-Jährige nun per Haftbefehl gesucht werden. Der Angeklagte habe sich zunächst von seinem Anwalt vertreten lassen wolle und diesem eine Vollmacht ausgestellt. Richterin und Staatsanwaltschaft hätten jedoch auf die Anwesenheit des Musikers bestanden. Durch den Haftbefehl könnte dem in Florida lebenden Schlagerbarden nun die Abschiebung aus USA drohen.

Update folgt.

(L'essentiel/Lucas Orellano)