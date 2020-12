Kader Loth wird in Klinik mit Sauerstoff versorgt

Reality-TV-Darstellerin Kader Loth ist vor einiger Zeit an Corona erkrankt – und es geht ihr noch immer schlecht. Vergangene Woche wurde sie sogar in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Interview mit Bild erklärte die 47-Jährige jetzt: «Ich bin noch immer im Krankenhaus und fühle mich schwach und traurig. Das Virus ist hartnäckig in der Lunge. Der Husten schmerzt.» So nehme sie aktuell noch Cortison zu sich und sei auf eine Sauerstoffzufuhr angewiesen.

«Ich kann nur unruhig schlafen. [...] Ich hoffe, in den nächsten Tagen ohne Sauerstoffhilfe auszukommen.» Auf Instagram ließ sie ihre Fans deutlich wissen: «An alle, die nicht an Corona glauben: Ich hoffe, dass ihr euch ansteckt. Ich hoffe, dass ihr alle bestraft werdet!»

Schon vor wenigen Tagen hatte sie im Interview mit Bild erklärt: «Ich war in der Nacht zu Montag im Krankenhaus, hatte heftiges Fieber und Erbrechen und bin erst morgens wieder nach Hause gefahren. Meine Lunge tat weh.» Und so erklärte sie weiter: «Mein Arzt sagt, dass Folgeschäden bleiben können.» Wie sie sich angesteckt hat, ist Kader noch immer ein Rätsel.

(L'essentiel/red)