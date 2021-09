Sarah Harding verliert den Kampf gegen den Krebs

Die Musikwelt trauert um Sarah Harding. Der ehemalige Girls-Aloud-Star ist im Alter von 39 Jahren an Brustkrebs gestorben. Im August 2020 hatte die Sängerin bekannt gegeben, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Dort war der Krebs bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Mutter Marie verkündete den Tod ihrer Tochter auf Instagram: «Mit tiefem Herzschmerz teile ich heute die Nachricht mit, dass meine wunderschöne Tochter Sarah leider verstorben ist. Viele von euch werden Sarahs Kampf gegen den Krebs kennen und wissen, dass sie seit ihrer Diagnose bis zu ihrem letzten Tag stark gekämpft hat.»

Friedlich eingeschlafen

Sarah Harding ist am Sonntagmorgen friedlich eingeschlafen. «Ich möchte allen für ihre liebe Unterstützung im vergangenen Jahr danken. Sie hat Sarah viel bedeutet und ihr viel Kraft und Trost gegeben, weil sie wusste, dass sie geliebt wurde», schreibt die Mutter weiter auf Instagram.

Die Sängerin war vor allem mit Girls-Around bekannt geworden. Mit der Debütsingle der Band «Sound of the Underground» erreichte die Band in jenem Jahr den ersten Platz der Weihnachts-Charts. Die Band rund um Sarah Harding, Cheryl Cole, Nadine Coyle und Kimberley Walsh war eine der erfolgreichsten Popbands der britischen Musikgeschichte.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)