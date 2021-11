George Clooney kritisiert Alec Baldwin

Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) kam ums Leben, als Schauspieler und Co-Produzent Alec Baldwin (63) am Set von «Rust» eine geladene Waffe abfeuerte. Hollywoodstar George Clooney (60) kritisierte im Podcast mit Marc Maron seinen Umgang mit der Waffe.

«Jedes einzelne Mal, wenn mir am Set eine Waffe übergeben wird, schaue ich sie an, öffne sie, zeige sie der Person, auf die ich zielen soll, zeige sie der Crew», erklärte er. Danach ziele er auf den Boden und drücke sechs Mal ab. Das nicht zu tun, sei Wahnsinn. «Es macht mich wütend», schimpfte Clooney. Außerdem kritisiert der Oscarpreisträger, dass kein erfahrener Waffenmeister eingestellt wurde: «Eine 24-jährige Person mit dieser geringen Erfahrung sollte keine Abteilung mit Waffen und Kugeln leiten.»

Baldwin von zwei Crewmitgliedern verklagt

Bereits zum zweiten Mal hat ein Crewmitglied Klage gegen Baldwin und den Produzenten eingereicht. Die Drehbuch-Aufseherin Mamie Mitchell, die nach dem Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins den Notruf gewählt hatte, wirft dem Hauptdarsteller und Produzenten des Films in ihrer am Mittwoch eingereichten Klage vor, Sicherheitsvorkehrungen missachtet zu haben. So habe Baldwin anderen vorsätzlich körperlichen und seelischen Schaden zugefügt.

«Die Ereignisse, die zum Abfeuern einer geladenen Waffe durch Herrn Baldwin führten, stellen keine einfache Fahrlässigkeit dar», sagte Mitchells Anwältin Gloria Allred vor Journalistinnen und Journalisten in Los Angeles. «Stattdessen entschied sich Herr Baldwin unserer Meinung nach dazu, Russisches Roulette zu spielen, als er eine Waffe abfeuerte, ohne sie zu überprüfen und ohne die Waffenmeisterin dies in seiner Gegenwart tun zu lassen.» Sein Verhalten und das der anderen Produzenten des Westerns «Rust» sei rücksichtslos gewesen, so Allred.

(L'essentiel/red)