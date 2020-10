So trickst Michael Wendler das Finanzamt aus

Laut Medienberichten soll Skandal-Schlagersänger Michael Wendler (48) über eine Million Euro Schulden beim deutschen Finanzamt haben. Trotzdem scheint er einen ziemlich luxuriösen Lifestyle zu genießen – wie das geht? Die Bild-Zeitung deckt nun Wendlers angeblichen Tricks auf.

Sein Haus in Florida, in dem er und seine Frau Laura (20) wohnen, soll er etwa erst kürzlich an eine Firma namens American Waterfront Inc. verkauft haben, heißt es. Pikant: Als «President» des Unternehmens ist seine Tochter Adeline Norberg (18) eingetragen.

Wendler nutzte schon mehrmals Schlupflöcher

Der Reality-TV-Star nutze jede juristische Nische, schreibt die Boulevardzeitung weiter und beruft sich dabei auf einen engen Vertrauten von Wendler. Es sei nicht das erste Mal, dass er Familienmitglieder dafür einsetze: So sei seine Tochter ebenfalls als Chefin seiner Firma Cape Music eingetragen, in die seine Gagen fließen.

Auch seine Ex-Frau Claudia Norbert (49) musste schon als Schulden-Schutz für Wendler hinhalten. Weil er vor Jahren schon einmal Insolvenz angemeldet hatte, gründete sie 2000 das Plattenlabel CNI Records unter ihrem Namen. Dort war Wendler dann mehrere Jahre als ihr Angestellter eingetragen, um hohe Rückzahlungen zu umgehen. 2016 musste auch diese Firma Insolvenz anmelden.

Mittlerweile steht auch fest, was mit Wendlers frei gewordenem Platz in der DSDS-Jury passiert. Chefjuror Dieter Bohlen (66) gab am Mittwoch auf Instagram bekannt, dass der Sitz des Sängers nicht ersetzt und die Jury fortan zu dritt weitermachen werde.

Als Grund gab er an, dass die Harmonie im verbliebenen Team perfekt sei und es für sie mitten in den Aufzeichnungen keinen Sinn machen würde, jemanden Neues dazuzuholen. «Die Person kennt die Kandidaten nicht, und die Jury ist so zusammengewachsen», so der deutsche Pop-Titan.

