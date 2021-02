Laura soll den Wendler verlassen haben

Laura Müller war ohne Zweifel am aufsteigenden Ast in der deutschen Medienlandschaft. Natürlich auch Dank ihrer Beziehung zu Schlagerstar Michael Wendler. Die 20-Jährige zog große Kooperationen an Land, mischte auch immer öfters in TV-Shows mit. Zuletzt hätte sie Social-Media-Coach bei DSDS sein sollen. Doch dann kam alles anders.

Ihr Ehemann zerstörte innerhalb von Sekunden seine ganze Karriere – und zwar ausgerechnet auf Instagram. Mit einem Rundumschlag gegen die deutsche Bundesregierung samt Corona-Verschwörungstheorien war er mit einem Schlag weg vom TV-Fenster. Seinen Job bei DSDS war er los, andere Verträge wurden innerhalb von Augenblicken gekündigt.

Die Kamikaze-Aktion schadete aber nicht nur ihm, sondern auch Laura. Sie verlor ebenfalls hochkarätige Kooperationen und wurde aus zahlreichen Sendungen ausgeladen oder hinausgeschnitten. Mittlerweile hat ihr Ehemann keinen Insta-Account mehr, weshalb man auch weniger von der 20-Jährigen zu sehen bekommt. Mit teils dubiosen Werbedeals versucht sie sich offenbar über Wasser zu halten. Wie gut das tatsächlich klappt, ist fraglich.

Ist sie das Küken?

Nun vermuten viele Fans, dass sie sich vom Wendler getrennt hat. Sie soll längst nicht mehr in Los Angeles, sondern in Deutschland sein. Und den Grund meinen sie auf Prosieben entdeckt zu haben. Genauer gesagt in der Show «Masked Singer». Zuschauer vermuten, dass sich unter der Küken-Maske Laura Müller verbirgt. Mit der Show würde sie ihre Trennung zum Wendler verkünden wollen. Auch solle das Kostüm sagen, dass sie bald «frei wie ein Vogel ist». Auch könnte sie aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen unerkannt in Deutschland sein. Denn der Privatsender schaut penibel darauf, dass kein Promi im Vorhinein erkannt wird. So zumindest die Theorie.

Es ist fraglich, ob der Sender die 20-Jährige in die Show eingeladen hat. Falls aber bei der Demaskierung tatsächlich Laura Müller in die Kameras lacht, sind Topquoten wohl garantiert.

