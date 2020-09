Sohn von DSDS-​​Star fünf Wochen zu früh geboren

Überraschende Neuigkeiten von Daniel Lopes («DSDS», «Goodbye Deutschland»): Sein Sohn hat bereits das Licht der Welt erblickt –fünf Wochen zu früh. Doch keine Sorge: Es geht ihm gut.

Der 43-Jährige bestätigte die guten Nachrichten in seiner Instagram-Story: «Ihm geht's gut, ich bin halt überglücklich». Er gibt aber zu, sehr gelitten zu haben. Ravi kam «einen Monat und eine Woche» zu früh auf die Welt, also in der 35. Woche. Etwas traurig finde er nun, dass der Kleine noch nicht bei seiner Mama sein kann.

«Aber Gott ist so groß und ihm geht's super. Er ist ein gesundes Kind und wir sind überglücklich darüber, dass alles so geklappt hat. Ich bin wirklich sehr dankbar darüber», so der Sänger. Lopes' Frau Magna ist wohlauf. Der Musiker hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

(L'essentiel/red)