Will Smith: «Ich habe die falsche Frau geheiratet»

Nichts könne sie auseinanderbringen, das beteuert Will Smith auf seine Ehe mit Jada Pinkett Smith angesprochen, immer und immer wieder. Und offensichtlich kann sie auch nichts voneinander fernhalten. In ihrer Facebook-Talksendung «Red Table Talk» erzählte er nun, wie sie sich kennengelernt haben und vor welches Dilemma ihn das gestellt hatte. Denn Smith war zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet.

1992 hatte er die Schauspielerin Sheree Zampino geheiratet, die auch im selben Jahr den gemeinsamen Sohn Trey zur Welt brachte. Jada lernte er damals kennen, als er mit Freunden unterwegs war. Die Funken flogen wohl sofort, so berichtet der Schauspieler auch im Beisein der gemeinsamen Tochter Willow. Während eines Gesprächs spürte er «diese wirklich einzigartige, schöne Energie» erinnert sich Smith.

Will Smith weinte auf der Toilette

Laut Pinkett-Smith hatten die beiden keine Affäre solange er verheiratet war. Allerdings brach der bekannte Darsteller schon am nächsten Abend in Tränen aus, als er mit seiner damaligen Frau zum Essen in ein Restaurant ging: «Ich musste vom Tisch aufstehen, als mir klar wurde, dass ich nicht mit der Person zusammen war, mit der ich zusammensein sollte.» Smith hat sich dann auf der Toilette versteckt, wo er «unkontrolliert weinte» und ihm klar wurde, dass er die falsche Frau geheiratet hatte und er mit Jada zusammen sein sollte.

Dennoch, sagt Pinkett-Smith, hätte er sich nie von seiner damaligen Frau scheiden lassen. Eine Scheidung wäre nicht in Frage gekommen, beteuert Smith. Sheree Zampino reichte dann 1995 schließlich die Scheidung ein, und Smith rief direkt nachdem er die Papiere unterschrieben hatte bei Jada an, um sie zu fragen, ob sie mit jemandem gehe: «Sie sagte ‹Nein›, und ich sagte ‹Cool, dann gehen wir jetzt miteinander›». Die beiden sind seit über 20 Jahren verheiratet.

(L'essentiel)